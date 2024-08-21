Создатели Procreate объявили бойкот ИИ

Авторы Procreate объявили о своем решении не внедрять генеративные функции искусственного интеллекта (ИИ) в свои продукты.

© Ferra.ru

Они выразили обеспокоенность тем, что генеративный ИИ может угрожать человеческому творчеству.

Генеральный директор компании, Джеймс Куда, в своем видеообращении открыто заявил, что ему «очень не нравится то, что происходит в индустрии с появлением генеративного ИИ» и что они не планируют внедрять его в свои продукты.

Это заявление получило широкую поддержку со стороны цифровых художников, многие из которых недовольны тем, как другие приложения для цифрового искусства, такие как Clip Studio Paint и Adobe, начинают активно использовать ИИ-технологии.

Художники опасаются, что использование искусственного интеллекта может снизить ценность их творчества и угрожать их профессии.