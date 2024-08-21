Google опровергла закрытие производства культовых смарт-часов

Компания Google официально заявила, что не планирует отказываться от выпуска умных часов в линейках Fitbit Sense и Fitbit Versa. Опровержение было сделано после сообщений о том, что Google якобы решила прекратить производство этих устройств и сосредоточиться на выпуске фитнес-трекеров под маркой Fitbit, а также на развитии линейки умных часов Pixel Watch. Об этом сообщает издание Ars Technica.

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Представитель Google подчеркнул, что компания остается верной бренду Fitbit и его клиентам, и что многие функции, представленные в Pixel Watch 3, были разработаны благодаря инновациям и достижениям Fitbit. Также было отмечено, что недавно были выпущены Fitbit Ace LTE, и что в будущем будут представлены новые продукты под этим брендом.

Хотя некоторые функции, такие как управление музыкой и доступ к музыкальным службам, были удалены из умных часов Fitbit Sense 2 и Versa 4, Google заверяет, что выпуск устройств в рамках этих линеек не прекращен. Компания продолжает интегрировать некоторые функции Fitbit в свои собственные продукты, включая поддержку YouTube Music, Spotify и Pandora в Pixel Watch.

Google приобрела Fitbit в 2019 году и с тех пор активно работает над интеграцией технологий и функций компании в свои собственные продукты.