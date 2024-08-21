Под Новосибирском нашли следы древнего моря

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики в ходе полевых работ обнаружили останки кораллов вблизи села Завьялово в Новосибирской области, свидетельствующие о наличии теплого моря на этой территории около 350 млн лет назад, сообщила ТАСС кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник института Яна Фомина.

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"В таком масштабе именно кораллы мы ранее не находили. Находка достаточно уникальная. Это достаточно большой по размеру карьер, где на стенках расположились как колониальные кораллы (те, которые растут колониями - прим. ТАСС), так и одиночные, все, что связано с теплым морем. Такие кораллы обитают только в тепловодных морских бассейнах", - сказала собеседница агентства.

Ученые предполагают, что рядом с древним морем, которое существовало в этом месте около 350 млн лет назад, происходили вулканические процессы. Таким образом, морской бассейн прогревался именно за счет вулкана. Это способствовало размножению теплолюбивой фауны в водоеме. В ближайшее время ученые планируют приступить к детальным исследованиям полученных образцов и более точной датировке, сказала Фомина.

По словам исследовательницы, обнаруженные останки относятся к девонскому периоду - это четвертый геологический период палеозойской эры. Согласно Большой российской энциклопедии, на девонский период приходится один из пиков биоразнообразия в истории развития жизни на Земле. В девоне появляются первые наземные растения, земноводные, насекомые. Среди морских беспозвоночных большого расцвета достигают кораллы, а также двустворчатые и брюхоногие моллюски.