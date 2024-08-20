В «Колыбели человечества» нашли древних попугаев-неразлучников

Палеонтологи обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида древних попугаев-неразлучников (Agapornis). Находки сделали в трех населенных пунктах, включая «Колыбель человечества» в провинции Гаутенг (ЮАР).

© Мир 24

Неразлучники (Agapornis) – это небольшие попугаи, обитающие в Африке к югу от Сахары и на Мадагаскаре, пояснили орнитологи. Современная популяция включает девять видов. Птицы обитают в лесах и саваннах, размножаются в дуплах деревьев и питаются семенами и плодами.

Генетический анализ показал, что попугаи населили Африку в позднем эоцене. Неразлучники прибыли в Африку из Австралазии около 24 млн лет назад.

Новому виду присвоили название Agapornis longipes. Он жил в Южной Африке около 2,5 млн лет назад.

Окаменелые останки включали основные кости крыла, предплюсневую кость, фрагмент нижней челюсти и клювовидную кость. Их изучение показало, что вид отличался как от вымерших, так и от современных сородичей. В частности, он обладал удлиненными ногами – предположительно, это помогало птицам питаться семенами травы в высоких и густых лугах африканских долин.

Ученые отметили, что окружающая среда «Колыбели человечества» не слишком сильно изменилась с эпохи плейстоцена. Вымирание неразлучников в этом регионе, вероятно, связано с изменением микроклиматических условий или исчезновением определенных пищевых ресурсов, сообщает Geobios.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли следы самого маленького динозавра. Находку сделали в провинции Ганьсу после сильного дождя.