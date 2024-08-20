Топовый флагман Google Pixel 9 Pro XL протестировали в AnTuTu

Результаты тестирования флагманского смартфона Google Pixel 9 Pro XL в бенчмарке AnTuTu вызвали волну обсуждений.

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Устройство, оснащенное новым процессором Tensor G4, продемонстрировало достаточно скромные показатели — около 1.27 млн баллов. Это значительно уступает результатам некоторых конкурентов, особенно китайских, которые набирают свыше 2 млн баллов в том же тесте.

Учитывая высокую стоимость устройства (от $1099), такие результаты могут разочаровать покупателей. Производительность Tensor G4 сопоставима с чипом Snapdragon 8+ Gen 1, что делает его менее конкурентоспособным на фоне современных решений.

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Хотя система и основные приложения должны работать без проблем, в требовательных играх Pixel 9 Pro XL, скорее всего, не сможет продемонстрировать впечатляющую скорость.