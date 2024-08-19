Ученые научились перерабатывать микропластик

© Unsplash

Ученые из Университета Джеймса Кука в Австралии нашли способ перерабатывать потенциально опасный материал микропластик. Об этом сообщает Phys.org.

Согласно исследованию, микропластик может быть переработан в ценный графен, который можно применять в различных сферах. При этом сам микропластик не разлагаются при естественных условиях, а также может проникнуть в организм живых существ, включая людей. Как рассказал сотрудник Университета Джеймса Кука Адил Зафар, попадая в воду, микропластик встраивается в пищевые цепи морских жителей и человека, а также уничтожает морскую экосистему и воспроизводство кораллов. Это происходит в том числе из-за того, что микрочастицы этого вещества могут впитывать в себя органические загрязнения. При этом утилизация микропластика является дорогим и сложным процессом.

Однако, исследователи Университета добились большого прогресса в вопросе переработки этого материала. С помощью особой обработки с использованием синтеза СВЧ-плазмой ученые смогли получить из измельченных пластиковых бутылок графен — углеродный материал с особой структурой, которая отличается огромной прочностью и легкостью. По словам исследователей, из 30 мг микропластика они смогли получить около 5 мг графена. При этом новый способ оказался более производительным и экологичным, чем существующие. А полученный таким образом графен может быть использован в различных областях — в том числе в производстве технологий для систем очистки воды.

Ранее ученые из России и Малайзии разработали новую технологию хранения видеоданных.