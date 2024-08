Доказано ступенчатое замедление Земли

Международная группа ученых обнаружила доказательства того, что вращение Земли замедляется по ступенчатой схеме. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Открытие показало, что осевое вращение Земли уменьшается не плавно, а с периодами замедления и последующей стабильности, что позволило выдвинуть лестничную модель замедления. Ранее считалось, что основным фактором замедления вращения является приливная диссипация, но скорость этого процесса до сих пор не была зафиксирована точно.

Исследователи проанализировали восемь геологических наборов данных, собранных за несколько десятилетий. Период, охваченный данными, составляет от 280 до 650 миллионов лет назад. Было выявлено два стабильных периода в истории замедления вращения Земли. Один из этих периодов совпадает с кембрийским взрывом, когда резко увеличилось разнообразие жизни на Земле, а другой — с крупнейшим массовым вымиранием. Это совпадение может указывать на возможную связь между замедлением вращения и важными биологическими событиями.

До сих пор замедление вращения Земли было вызвано приливной диссипацией — процессом, при котором орбитальная и вращательная энергия рассеивается в виде тепла. Этот процесс связан с взаимодействием между Землей и Луной, когда последняя периодически приближается и удаляется от Земли, вызывая приливное нагревание. Приливное нагревание происходит, когда Луна растягивается и сжимается по мере приближения к Земле.

Расстояние между Землей и Луной было примерно на 20 тысяч километров больше, чем сегодня, а сутки на Земле были на 2,2 часа длиннее. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, как изменения во вращении Земли могут быть связаны с крупными экологическими событиями в истории планеты.