$90.69+1.15100.20+1.27
Почта

Космонавт рассказал об устройстве систем стыковки на МКС

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал об особенностях систем стыковки на Международной космической станции (МКС), применяющихся для перехода членов экипажей и получения грузов, доставляемых с Земли.

Космонавт рассказал об устройстве систем стыковки на МКС
© Роскосмос
"Системы стыковки позволяют экипажам МКС сменять друг друга на прилетающих пилотируемых кораблях, а также получать с Земли на грузовых кораблях необходимые для жизнедеятельности и работы на МКС продукты питания, воду, расходные материалы и экспериментальное оборудование. Системами стыковки оборудованы все модули МКС и транспортные корабли. Они обеспечивают не только механическое соединение космических объектов, но и внутреннее перемещение космонавтов по МКС", - сказал Кононенко.

Космонавт отметил, что подавляющая часть систем стыковки российского сегмента выполнена по схеме "штырь-конус".

"Принцип работы такой системы заключается в том, что после попадания штанги (штыря) в приемный конус стыковочного узла происходит ее захват стыковочным агрегатом и образуется первичная (временная) механическая связь. После автоматического закрытия крюков и выравнивания плоскостей стыковочных агрегатов образуется вторичная (постоянная) механическая связь, обеспечивающая последующую возможность открытия люков и перемещения космонавтов внутри МКС", - пояснил он.

По словам Кононенко, в функционально-грузовом блоке "Заря" установлена система стыковки, выполненная по схеме "конус-конус" и обеспечивающая состыкованное состояние российского и американского сегментов МКС.

"Такой системой стыковки оборудованы все модули и корабли американского сегмента МКС", - уточнил спецкор ТАСС.

Наука и техника
Олег Кононенко
Роскосмос