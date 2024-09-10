Патенты, сделавшие своих авторов миллионерами

Даже самый расчетливый предприниматель или изобретатель не сможет предсказать, насколько прибыльным окажется тот или иной патент. Иногда они могут не принести ни гроша, а иногда — сделать своих создателей миллионерами. Портал slashgear.com рассказал о патентах, чьи авторы разбогатели.

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Прерывистые стеклоочистители

До 1969 года большинство машин имели дворники, работавшие на одной, постоянной скорости. Подобная схема могла негативно повлиять на видимость, особенно если говорить о людях с дефектами зрения. Одним из таких автомобилистов был Роберт Кернс — инженер Ford, потерявший зрение в левом глазу из-за шальной пробки от шампанского.

Как-то раз во время поездки по дождливой погоде он понял, что постоянные, размеренные движения стеклоочистителя раздражают его глаза. Именно поэтому он запатентовал технологию прерывистого очистителя и собирался продать изобретение Ford… Но автопроизводитель вынудил его раскрыть секрет механизма, после чего украл технологию. Роберт Кернс узнал об этом лишь годы спустя: судебное разбирательство стоило ему семьи и здоровья, но он смог отсудить у Ford компенсацию в $10 млн.

Телефон

В 1876-м Александр Грейам Белл запатентовал первый телефон — пожалуй, одно из немногих изобретений, серьезно повлиявших на современный уклад жизни. Его устройство состояло из трубки, диафрагмы и электромагнита, превращавшего звуковые волны в электрические сигналы.

Позже Белл создал собственную фирму и попытался продать бизнес телеграфной компании Western Union за $100 000. Та отказалась, и совершила большую ошибку: позже она оценила патент Белла в $25 млн. Тем не менее, изобретатель все равно получил хорошую прибыль. К концу XIX века его состояние оценивалось примерно в $1 000 000 ($30 млн по нынешнему курсу).

Застежка на липучке

Шведский инженер Жорж де Местраль запатентовал застежку на липучке в 1955 году. Он пришел к идее изобретения почти случайно, однажды на прогулке заметив, как к его носкам, пальто и собаке прицепился репей. Позже, вернувшись домой, Местраль изучил его под микроскопом и заметил, что репей цеплялся за ткань при помощи маленьких крючков.

Инженер достаточно долго выбирал материал для реализации застежки, но, в конце концов, пришел к недавно изобретенному нейлону. Позднее Местраль основал компанию Velcro SA и представил свое детище миру. Пожалуй, никому не нужно доказывать, что оно стало феноменальным успехом.

Лампа накаливания

Томас Эдисон получил патент на знаменитую лампу накаливания в 1880-м. Он не был первооткрывателем в этой сфере: аналогичные приспособления патентовались и ранее. Однако именно Эдисон смог сделать лампочки доступными благодаря недорогим материалам: накаливающий элемент состоял из хлопка, льна, дерева и свернутой бумаги. А позже он переключился на элемент из бамбука, который продлевал срок службы лампочки до 1 200 часов.

Ксерография

После обучения в Калифорнийском технологическом институте и практики в фирме Bell Telephone Company Честер Карлсон устроился в департамент патентов. Там он быстро понял, что было бы здорово найти способ быстро копировать тонны оригинальных патентов, которые проходили через его руки. И он придумал его — им стала электрофотография. То, что мы привыкли называть «ксерографией» или «ксероксом». На создание машины для ксерокопии Карлсону потребовалось еще много лет, но результат того стоил.