Apple впервые за три года представит новые AirPods

Американская технологическая корпорация Apple планирует представить две версии своего нового, четвертого поколения беспроводных наушников AirPods уже в сентябре этого года. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на новый выпуск рассылки Power On инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

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Новые AirPods 4 должны будут заменить на рынке модели AirPods 2 и 3, которые были представлены в 2019 и 2021 годах соответственно. Средняя версия четвертого поколения получит систему активного шумоподавления, в то время как базовая версия будет идти без нее, но внешне наушники окажутся одинаковыми. Оба варианта AirPods 4 планируют представить с разъемом USB-C в зарядном футляре, но только более дорогие наушники будут поддерживать бесконтактную зарядку.

По словам Гурмана, обновление модельного ряда AirPods Pro пока не планируется. Также, добавил он, AirPods 4 – вероятное название модели и в реальности может оказаться другим.

AirPods первого поколения были анонсированы в сентябре 2016 года вместе с iPhone 7, который стал первым iPhone без разъема для наушников. AirPods положили начало эпохи полноценных беспроводных наушников.

Осенняя презентация Apple, вероятнее всего, состоится в сентябре. Новые наушники будут представлены вместе с iPhone 16-го поколения.