В России значительно выросло потребление интернет-трафика

В 2024 году наблюдается значительный рост потребления интернет-трафика российскими пользователями. Анализ данных провайдера «Дом.ру» (имеется в распоряжении редакции «Газета.Ru») показал устойчивый рост среднего трафика на абонента на 8,5% с января 2023 по июнь 2024 года и на 8,6% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го. Это свидетельствует о продолжающейся цифровизации общества и растущей вовлеченности жителей страны в онлайн-сервисы, считают в компании.

Сравнение полугодовых показателей показывает впечатляющий рост на 15,4%, а квартал к кварталу – на 20,6%. Рост потребления трафика может быть связан с расширением спектра онлайн-услуг, появлением новых платформ и сервисов, повышением качества интернет-контента и увеличением времени, проводимого пользователями в сети.

Среди регионов России лидерами по динамике прироста являются Казань, Чебоксары, Брянск, Уфа и Краснодар. Эти тренды подчеркивают важность дальнейшего развития и оптимизации сетевой инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей пользователей.

Анализ структуры потребления интернет-трафика показал, что музыкальные сервисы занимают первое место по популярности, за ними следуют кинопросмотры, онлайн-игры и чтение электронных книг. Рост популярности чтения электронных книг составил 41,5% по сравнению с июнем 2023 года.