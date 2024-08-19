В России клонировали корову

Российские учёные добились значимого достижения в области биотехнологий, клонировав корову с улучшенными характеристиками. По словам специалистов, новорождённая по имени Звёздочка весит 70 кг при рождении, что вдвое превышает вес её сверстников. Это открытие обещает потенциально высокие надои молока и более крупные размеры мяса в будущем.

Рождение клонированной коровы произошло на одной из ферм под Краснодаром весной этого года. Звёздочка, как и любой другой телёнок, ведёт себя активно, играя с людьми и пробуя различные лакомства. Однако её необычное происхождение, в том числе искусственное оплодотворение, делает её уникальной. В данный момент тёлка весит около 200 кг и требует регулярного медицинского осмотра и ухода, как и все остальные животные на ферме.

Клонирование стало возможным благодаря многолетним усилиям в области генетики. Научные методы редактирования генома крупного рогатого скота начали развиваться более ста лет назад. Для клонирования использовались сложные лабораторные процедуры, включая извлечение яйцеклеток и соматических клеток, их объединение и выращивание эмбриона. Важно отметить, что этот процесс требует времени и ресурсов, и, несмотря на успешное рождение Звёздочки, её будущие характеристики будут оценены лишь по мере взросления.