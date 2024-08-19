В работе Telegram в России произошел сбой

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел в России, свидетельствуют данные downradar.ru. Кроме того, несколько отчетов пришло из Финляндии, Польши, Турции.

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Судя по сообщениям пользователей, проблемы начались около полуночи. В России сбой наблюдается в Москве, Петербурге, Ярославской области, Иваново, Владикавказе, Брянске.

Трудности возникают при подключении приложения в телефоне, десктопная версия в Москве работает корректно.

Причины сбоя пока не известны.