В работе Telegram в России произошел сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Сбой в работе мессенджера Telegram произошел в России, свидетельствуют данные downradar.ru. Кроме того, несколько отчетов пришло из Финляндии, Польши, Турции.
Судя по сообщениям пользователей, проблемы начались около полуночи. В России сбой наблюдается в Москве, Петербурге, Ярославской области, Иваново, Владикавказе, Брянске.
Трудности возникают при подключении приложения в телефоне, десктопная версия в Москве работает корректно.
Причины сбоя пока не известны.