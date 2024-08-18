В Индии нашли водопровод возрастом 2600 лет

В Индии найден терракотовый трубопровод возрастом 2600 лет, который свидетельствует о существовании древней практики управления водными ресурсами. Об этом сообщает Arkeonews.

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Древний город Килади на юге Индии был обнаружен в 2014 году. Здесь нашли более 20 тысяч артефактов, в том числе колодец и изделия из железа возрастом 4200 лет. Последнее говорит о том, что жители Килади владели технологиями обработки железа уже в 2172 г. до н. э.

На новом этапе раскопок ученые обнаружили трубопровод из терракоты. Он состоял из шести цилиндров длиной около 36 см и шириной 18 см. Общая длина обнаруженного трубопровода — 174 см. Эта конструкция вместе с найденными здесь траншеями, резервуарами и колодцами может быть частью сложной водопроводной системы, считают ученые.

Анализ различных артефактов из Килади показал, что уже в VII веке до н. э. тамильский народ управлял процветающим промышленным поселением. Это меняет представления ученых об истории тамилов, которые сейчас проживают в Индии, Шри-Ланке, Малайзии и других странах.