VPN-сервисы стали массово «отказывать» в России

Россияне столкнулись с проблемами в работе целого ряда VPN-сервисов, с помощью которых смотрели видео на YouTube, пишет РБК. Люди пожаловались на снижение качества и скорости работы бесплатных версий программы.

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Разработчики объяснили неполадки повышенной нагрузкой на сервисы и предложили пользователям переходить на платные версии. Создатели программ отмечают, что в таком случае сбоев не будет, а технические специалисты смогут совершенствовать функции VPN.

Мы уверены, что с премиум-подпиской вы сможете наслаждаться безупречным доступом к YouTube и другим ресурсам без ограничений, — сказал один из разработчиков.

Некоторые разработчики объяснили сбои «действующими ограничениями в России». Проблемы наблюдаются в работе таких сервисов, как VPN Proxy Master Unlimited Inc, VPN Free Unlimited и PureVPN.

7 августа также сообщалось о масштабном сбое работы VPN-сервисов. Тогда речь шла о протоколах OpenVPN и WireGuard. Разработчики Terona VPN, слова которых приводит 4PDA, предположили, что причина сбоя заключается в волне блокировок Роскомнадзора. В самом ведомстве информацию не комментировали.

Тем временем в Госдуме рассмотрели законопроет, согласно которому Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы с рекламой или инструкциями к VPN-сервисам. При этом привлекать частных пользователей к ответственности за использование VPN-сервисов по-прежнему не планируется.