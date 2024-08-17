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На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря класса G3, которая оценивается как сильная, началась на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На Земле началась магнитная буря
© NASA
"Сегодня вечером на Земле началась магнитная буря - после 18 часов [мск] индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что по прогнозам магнитная буря продлится как минимум до полудня воскресенья с колебаниями интенсивности от сильной до слабой.

Наука и техника
Михаил Леус