Появилось фото iPhone 16 Pro Max в бронзовом цвете

В сети появились фотографии макетов iPhone 16 Pro Max. Изображение было опубликовано инсайдером Сонни Диксоном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Устройства показаны в четырех цветах: белый титан, натуральный титан, черный титан, причем последний отличается более темным оттенком по сравнению с iPhone 15 Pro. Новый цвет, который еще не появлялся на фото в сети, — бронзовый.

При этом ранее инсайдеры утверждали, что четвертым цветом iPhone 16 Pro и Pro Max будет синий титан или розовый титан, что явно не похоже на то, что показал Диксон.

Ранее Сонни Диксон показывал макеты iPhone 16 Pro Max в трех цветах, не раскрывая дизайн бронзового. Предполагалось, что причина в том, что Apple на тот момент еще не закончила работу над этим цветом, так как он является новым для линейки смартфонов компании.

Презентация новых смартфонов серии iPhone 16 и других новинок Apple ожидается осенью 2024 года. По слухам, компания увеличит экраны iPhone 16 Pro и Pro Max с 6,1 и 6,7 дюйма до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.