Стало известно, сколько часов длились земные сутки в прошлом

Продолжительность земных суток в прошлом составляла более 24 часов, и это могло стать причиной бурного развития сложных форм жизни. К такому выводу пришли китайские ученые из Технологического университета Чэнду. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© NASA

Команда пришла к выводу, что в истории Земли было два периода, когда скорость оборотов планеты вокруг своей оси быстро менялась. В эти времена сутки были на 2,2 часа длиннее, чем сейчас.

По словам ученых, длительность земных суток зависела от расположения Луны. Замедление было вызвано удалением спутника от нашей планеты примерно на 20 тыс. километров по сравнению с нынешней дистанцией в 384,4 тыс. километров.

Один из этих временных отрезков длился с 650 до 500 млн лет назад и охватывал так называемый «кембрийский взрыв», когда жизнь на планете резко диверсифицировалась и заняла новые экологические ниши.

Второе замедление случилось примерно между 340 и 280 млн лет, когда Землю покрывали огромные ледники.

Исследование предполагает, что, увеличивая продолжительность дня — и, следовательно, воздействие солнца — Луна могла спровоцировать большие события оксигенации (насыщения среды кислородом), которые привели к эволюционному буму.