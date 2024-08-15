В Испании обнаружили руины «скрытой империи»

Исследователи из Университета Кадиса (Испания) обследовали среднюю долину реки Гуадалете и обнаружили там руины «скрытой империи». Им удалось найти несколько десятков памятников римской эпохи.

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Для исследования территории ученые применили беспилотные летательные аппараты, оснащенные мультиспектральными камерами, лидаром и другими приборами. Затем они воспользовались георадаром, чтобы определить расположение скрытых под землей объектов.

Изначально ученые не рассчитывали сделать крупные открытия на этой территории. Но им удалось идентифицировать 57 объектов. Они были связаны между собой сетью торговых и коммуникационных маршрутов.

Археологи предположили, что эти объекты были частью «скрытой империи», существовавшей во времена Древнего Рима.

Одним из наиболее значимых объектов, на который обратили внимание ученые, стала римская вилла Эль-Кануэло в Борносе. Внутри нее находились стены, разделявшие помещение на жилую и рабочую зоны.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы датировать найденные объекты. Римляне заселили долину Гуадалете еще до нашей эры, но пока неизвестно, в какой период были построены сооружения, сообщает The Daily Mail.

Ранее в римской гробнице нашли древнейшее жидкое вино. Его возраст оценили в 2 тыс. лет.