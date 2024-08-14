На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксировали мощную вспышку. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). Lenta.ru

Согласно данным космических наблюдений за Солнцем, в 9:40 утра по московскому времени был зарегистрирован новый мощный взрыв с предварительной оценкой уровня X1.1. Ученые отмечают в своих записях, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что является довольно необычным для текущего солнечного цикла, где основная активность до этого момента наблюдалась в южной части. Российская газета

В данный момент геомагнитная обстановка на Земле фиксируется как умеренно стабильная. Магнитосфера уже почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, однако регистрируются эпизодические возмущения. Москва24