Ученые создадут технологию для добычи ресурсов на Луне

Ученые из Немецкого аэрокосмического центра работают над созданием технологии для добычи и концентрации полезных ископаемых на Луне. Эта технология позволит будущим лунным базам получать необходимые ресурсы непосредственно на месте, без необходимости их доставки с Земли.

Одним из наиболее ценных ресурсов на Луне является минерал ильменит, который содержит железо, титан и кислород. Из него можно получать воду, кислород и другие необходимые материалы для жизнедеятельности на Луне.

Однако ильменит неравномерно распределен по поверхности Луны. Поэтому ученые разрабатывают систему для его концентрации и извлечения. Эта система включает в себя несколько этапов: гравитационную, магнитную и электростатическую сепарацию.

Исследователи провели серию экспериментов с использованием лунного грунта-симулятора. Они обнаружили, что их система способна эффективно извлекать и концентрировать ильменит из грунта.