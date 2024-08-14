Opera выпустила отдельный браузер для iOS

Компания Opera, разработчик одноимённого браузера, заявила о выпуске мобильной версии браузера Opera One для iOS. Ранее такой браузер был выпущен для компьютеров.

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Opera One оснащён встроенным ИИ Aria, помогающим решать различные задачи, в том числе при поисковых запросах. Блокировщик рекламы скрывает все ненужные элементы на странице, а верхняя и статусная строки адаптируются к открытому сайту.

На стартовую страницу выводятся новости, результаты спортивных событий и различные рекомендации в режиме реальном времени. Фоном для контента служит фоновое изображение на смартфоне. С помощью функции Bottom Search строку поиска можно переместить в нижнюю часть экрана для более удобной навигации одной рукой.