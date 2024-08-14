Китай признал разрушение ракеты «Чанчжэн-6А» в космосе

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6А», которая на прошлой неделе вывела 18 спутников на орбиту, разрушилась в космосе и оставила сотни обломков. Власти КНР подтвердили инцидент, передает Bloobmerg.

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Американская компания Slingshot Aerospace сообщила, что вскоре после вывода спутников на орбиту верхняя ступень ракеты разрушилась, оставив облако из примерно 50 обломков. Позже разрушение подтвердило Космическое командование Военно-воздушных сил США, которое зафиксировало 300 обломков.

Отмечается, что китайский МИД подтвердил агентству, что ракета разрушилась. В ведомстве подчеркнули, что Пекин приял «необходимые меры» и внимательно следит за орбитой. Там добавили, что КНР придает большое значение борьбе с космическим мусором.

В июле издание SpaceNews писало, что новую китайскую ракету Long March 12 могут запустить в августе. Носитель готовят к старту на космодроме, расположенном в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань. Двухступенчатая Long March 12 работает на керосине.