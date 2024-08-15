Google скопировала у Samsung систему биометрии для смартфонов Pixel 9

Google 13 августа на презентации Made By Google представила серию смартфонов Pixel 9 с ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев, аналогичными тем, что использует Samsung в своих флагманских моделях Galaxy.

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Предыдущие модели Pixel имели проблемы с медленной скоростью аутентификации по отпечатку пальца. В новых моделях Google задействовала ультразвуковой датчик 3D Sonic Gen 2 от Qualcomm, который на 50% быстрее предыдущих датчиков Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8. И которые использует Samsung.

Однако в складной модели Pixel 9 Pro Fold ультразвуковой сканер отсутствует, вместо него кнопка питания также служит клавишей для сканирования отпечатка пальца. Как отмечает портал Sammy Fans, новые смартфоны Pixel 9 обладают значительно более быстрой разблокировкой через датчик отпечатка пальца, который встроен в дисплей.