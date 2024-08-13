Обнаружен храм, где проповедовал и исцелял Христос

В Израиле археологи нашли остатки затерянного древнего храма, связанного, по их мнению, с чудесами исцеления, которые творил Иисус Христос.

Об открытии сообщает Arkeonews. Из Нового завета известно, что Иисус Христос проповедовал в храме города Хоразин. Там он творил чудеса, в частности, исцелял больных. Ранее в древнем израильском городе Хоразин были обнаружены руины храма, но они датированы III-IV веками нашей эры.

То есть считалось, что святилище было построено через несколько столетий после смерти Христа, соответственно, в нем он чудеса творить не мог. Однако новое исследование доказывает, что на этом же месте храм стоял и при жизни Иисуса.

Открытие совершила команда исследовательского проекта Dagesh Tourist Archaeology, руководитель которого Ахия Коэн-Тавор называет его одним из самых значительных в своей карьере. Археологи вскрыли пол в храме третьего века нашей эры и обнаружили под ним крупные и установленные в определенном порядке крупные каменные блоки.

Датирование, проведенное по косвенным признакам, показало, что они на несколько столетий старше самого храма. Это и позволило предположить, что известный до сих пор храм был возведен на месте более древнего святилища, которое существовало во время жизни Христа.

В пользу этой теории говорят найденные здесь артефакты. В частности, очищая грунт между каменными блоками, команда исследователей нашла глиняную посуду, монеты и кухонную утварь, которые датируются первым веком нашей эры. "Мы не можем датировать сами камни, но можем датировать предметы, найденные между ними", - поясняет Коэн-Тавор.

Это говорит о том, что как минимум в первом веке нашей эры храм уже существовал. Поскольку других подобных сооружений того периода в Хоразине пока не найдено, раскопанный храм ученые связали с чудесами исцеления Христа. Впрочем, прямых доказательству тому нет, но, возможно, они будут добыты в ходе дальнейших раскопок и дополнительных исследований.

Кстати, синагога третьего века была обнаружена еще в 1905 году. Она была построена из базальта и украшена еврейскими мотивами. Храм имел три входа, а его фасад был обращен на юг, в сторону Иерусалима. Интересно, что внутри него была найдена "кафедра Моисея" - каменное сиденье, на котором сидел чтец Торы. Это "кресло" упоминается в Библии.