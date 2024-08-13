Шри-Ланка предоставила лицензию на внедрение Starlink

Комиссия по регулированию телекоммуникаций Шри-Ланки предоставила компании Starlink Lanka (Private) Limited лицензию на оказание услуг спутниковой широкополосной связи в островном государстве.

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Как сообщила газета Daily Mirror, действие лицензии, полученной местным филиалом принадлежащей Илону Маску компании SpaceX на запуск спутниковой системы связи Starlink, вступило в силу 12 августа.

Ранее внедрение Starlink получило одобрение президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе. По его словам, "запуск услуг спутникового интернета произведет революцию в связи в Шри-Ланке, открыв новые горизонты, особенно для молодежи, которая сможет получить доступ к глобальным образовательным ресурсам, участвовать в инновационных проектах и преуспевать в эту новую цифровую эпоху".

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Маском. Система Starlink обеспечивает доступ в интернет пользователям по всему миру за счет развертывания на низкой околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.