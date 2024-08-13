В России создадут «нейро-Джобса»

В России появится нейросеть, созданная на базе архива выступлений основателя Apple Стива Джобса, сообщил в беседе с NEWS.ru глава Ассоциации дополнительного образования и организатор форума Megacumpus Summit Григорий Аветов.

Он заявил, что первое выступление «кибер-Джобса» пройдет на форуме в декабре 2024 года.

«Первое выступление нейросети, созданной на базе архива выступлений основателя Apple Стива Джобса, состоится в Дубае на форуме Megacumpus Summit в декабре 2024 года. Его разработали российские IT-инженеры. Название пока держат в секрете в связи с рисками санкций», — поделился Аветов.

Он отметил, что уже созданы нейросети на основе личностей миллиардера Ричарда Брэнсона, кинорежиссера Люка Бессона и бизнесвумен Рэнди Цукерберг. По словам эксперта, создатели пришли к выводу, что было бы уникально сделать и выступление Джобса, который продолжает оставаться культовой фигурой в IT-сфере.

Аветов уточнил, что разработкой нейросети занимались коллеги, которые уже имеют опыт «оживления» известных людей на основе их выступлений, статей и книг. Нейросеть «Быть Джобсом» находится на этапе обучения.

«Особенностью нейросети станет не только доскональное знание мировоззрения Джобса с опорой на его публичные выступления и публикации, но и способность перекладывать его взгляды на современную ситуацию, но при этом не искажать их. В этом сочетании анализа разных баз данных самая сложная часть разработки. К декабрю нейросеть будет готова сгенерировать пятиминутное выступление кибер-Джобса», — заключил организатор форума Megacumpus Summit.

Доктор физико-математических наук Роман Скиданов ранее рассказал, что в России создадут экспериментальный образец отечественного фотонного процессора. По его словам, разработка будет работать с информацией в сотни раз быстрее, чем современные нейросети. Сборка закончится до конца 2024 года.