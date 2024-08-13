Грузовой корабль «Прогресс МС-26» покинул МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-26», который пробыл в составе МКС полгода, отстыковался от станции и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, передает телеканал «МИР 24».

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Через полторы минуты после команды на расстыковку корабль отчалил от служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции. Двигатели «Прогресса» помогут кораблю сойти с орбиты и попасть в плотные слои атмосферы, где он начнет разрушаться. Несгораемые элементы конструкции упадут в океан.

В составе МКС корабль находился с февраля этого года. Он доставил на станцию воду и топливо, медицинские средства, одежду и питание, а также оборудование для проведения научных экспериментов.