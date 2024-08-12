Apple начала массовое производство серии iPhone 16

Foxconn приступила к массовому производству смартфонов серии iPhone 16. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Отмечается, что производство компонентов для iPhone 16 началось заранее, чтобы обеспечить стабильную сборку устройств. Массовое производство дисплейных панелей стартовало еще в июне, и их количество достаточно для запуска в сентябре.

OLED-дисплеи для серии iPhone 16 производят Samsung Display и LG Display. Ожидается, что к концу 2024 года Samsung и LG поставят Apple около 80 млн и 43 млн экранов соответственно.

Согласно предыдущим слухам, серия iPhone 16 будет иметь еще более узкие рамки. Модели Pro, как ожидается, будут оснащены большими дисплеями по сравнению с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Так, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь экраны размером 6,3 и 6,9 дюймов соответственно, а младшие модели — на 6,1 и 6,7 дюймов.

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Apple с оптимизмом смотрит на серию iPhone 16 — компания увеличила целевой показатель более чем на 10% по сравнению с предыдущей серией iPhone 15, до 90 млн устройств.