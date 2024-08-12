Apple начала массовое производство серии iPhone 16

Foxconn приступила к массовому производству смартфонов серии iPhone 16. Об этом сообщает портал Gizmochina.
Отмечается, что производство компонентов для iPhone 16 началось заранее, чтобы обеспечить стабильную сборку устройств. Массовое производство дисплейных панелей стартовало еще в июне, и их количество достаточно для запуска в сентябре.
OLED-дисплеи для серии iPhone 16 производят Samsung Display и LG Display. Ожидается, что к концу 2024 года Samsung и LG поставят Apple около 80 млн и 43 млн экранов соответственно.
Согласно предыдущим слухам, серия iPhone 16 будет иметь еще более узкие рамки. Модели Pro, как ожидается, будут оснащены большими дисплеями по сравнению с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Так, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь экраны размером 6,3 и 6,9 дюймов соответственно, а младшие модели — на 6,1 и 6,7 дюймов.
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Apple с оптимизмом смотрит на серию iPhone 16 — компания увеличила целевой показатель более чем на 10% по сравнению с предыдущей серией iPhone 15, до 90 млн устройств.