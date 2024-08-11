В России подешевел iPhone 14 Plus

На российском рынке снизилась стоимость iPhone 14 Plus. На это Mail.ru.

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Журналисты медиа заметили, что представленный осенью 2023 года смартфон доступен за 62 тысячи рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 95 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на 30 тысяч рублей. В июле стоимость 14 Plus достигала 65 тысяч рублей.

Специалисты издания назвали смартфон «находкой для любителей больших экранов». Доступный телефон имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей — как у флагманских девайсов линейки. Однако в отличие от iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, аппарат не поддерживает отображение картинки с частотой 120 герц.

Кроме 6,7-дюймового экрана iPhone 14 Plus получил стеклянный корпус, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, встроенный накопитель от 128 гигабайт. На задней панели гаджета находится двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Девайс имеет аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что iPhone 15 Pro рекордно подешевел. Если на старте продаж аппарат продавали за 150 тысяч рублей, то в конце лета 2024 года он оказался доступен за 95 тысяч рублей.