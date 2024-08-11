В России подешевел iPhone 14 Plus
На российском рынке снизилась стоимость iPhone 14 Plus. На это Mail.ru.
Журналисты медиа заметили, что представленный осенью 2023 года смартфон доступен за 62 тысячи рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 95 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на 30 тысяч рублей. В июле стоимость 14 Plus достигала 65 тысяч рублей.
Специалисты издания назвали смартфон «находкой для любителей больших экранов». Доступный телефон имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей — как у флагманских девайсов линейки. Однако в отличие от iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, аппарат не поддерживает отображение картинки с частотой 120 герц.
Кроме 6,7-дюймового экрана iPhone 14 Plus получил стеклянный корпус, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, встроенный накопитель от 128 гигабайт. На задней панели гаджета находится двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Девайс имеет аккумулятор емкостью 4323 миллиампер-часов.
Ранее стало известно, что iPhone 15 Pro рекордно подешевел. Если на старте продаж аппарат продавали за 150 тысяч рублей, то в конце лета 2024 года он оказался доступен за 95 тысяч рублей.