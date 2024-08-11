Историк раскрыл значение шутки Рейгана о ядерном ударе по СССР

Историк спецслужб Олег Хлобустов напомнил неудачную шутку президента США Рональда Рейгана, который 40 лет назад объявил о решении нанести ядерный удар по СССР. О ее значении он высказался в беседе с РИА Новости.

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Хлобустов раскрыл значение шутки Рейгана о ядерном ударе по СССР и подчеркнул, что она выдала его настоящие цели в отношении Советского Союза. По его мнению, американский президент ставил себе целью сокрушение коммунизма, о чем и говорил своему окружению, заняв пост главы государства.

Эксперт напомнил, что Рейган позволил себе шутку о ядерном ударе через несколько дней после очередной годовщины американских атомных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки. «И слова Рейгана были продолжением этой политики, чего он и не скрывал», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», однако это не соответствует действительности.