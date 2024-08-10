Названы даты для лучшего наблюдения за Персеидой

Наилучшим временем для наблюдения за метеорным потоком Персеиды будет первая половина ночи, когда Луна зайдет за горизонт, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» астроном Александр Якушечкин. Помимо этого, падающие звезды будут лучше всего видны 11-14 августа.

Максимум потока международной организацией метеоров предполагается в 19.00 мск 12 августа <...> Но здесь часто бывают ошибки и поэтому лучше наблюдать метеорный поток три ночи — с 11 по 14 августа, — сказал Якушечкин.

Астроном подчеркнул, что Персеиды отличаются от метеоров других потоков особой яркостью и красотой. Зачастую можно наблюдать очень эффектные падающие звезды, сравнимые по яркости с Венерой или даже Луной, отметил эксперт.

Якушечкин добавил, что в условиях чистого и незасвеченного неба можно увидеть не менее 60 персеид. Единственным условием удачного наблюдения является отсутствие туч и облаков. Помешать масштабному зрелищу также могут дымка и освещение населенных пунктов, уточнил астроном. Чтобы увидеть более слабые по яркости метеоры он посоветовал отъехать подальше от городов и поселков.

На днях на Солнце произошли две мощные вспышки класса Х, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. Их влияние на магнитосферу Земли маловероятно, поскольку выбросов плазмы в космос не наблюдалось, добавил эксперт.