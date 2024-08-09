Google начала разработку очередной версии ОС для смарт-часов

Samsung в настоящее время тестирует бета-версию интерфейса One UI 6 Watch на «умных» часах Galaxy с использованием операционной системы Wear OS 5. В то же время Google приступила к разработке Wear OS 5.1, основанной на Android 15.

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Новые тестовые сборки уже находятся на стадии бета-тестирования и отличаются от текущей версии Wear OS 5, основанной на Android 14. По мнению инсайдеров из Android Authority, это может указывать на то, что Google собирается отделить версии Wear OS от версий Android, на которых они основаны.

Возможно, в новой версии появятся новые функции и даже возможно переименование тестовой версии в Wear OS 6. В данный момент подробности о новых возможностях Wear OS 5.1 неизвестны.

Портал Android Authority пишет, что, хотя Wear OS основана на той же кодовой базе с открытым исходным кодом, что и AOSP — унифицированная версия Android, всё же ОС для носимых устройств Google не следует той же последовательности выпуска и версий. К примеру, Wear OS 3 была анонсирована в мае 2021 года, через восемь месяцев после выхода Android 11, на которой она основана. Wear OS 4 была анонсирована чрез два года после предыдущей версии, в мае 2023 года; она основана на Android 13, которая была выпущена годом ранее. Wear OS 5, анонсированная в этом году, также основана на версии Android, которая фактически была выпущена в прошлом году - на Android 14.