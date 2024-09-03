Сколько раз жизнь на Земле вымирала?

Большая часть видов, когда-либо живших на Земле, давным-давно вымерла — рано или поздно вымрем и мы. Наша планета прошла как минимум через пять глобальных катастроф, в результате которых погибли бесчисленные множества живых организмов. Но теперь ученые начинают сомневаться, что таких катаклизмов было лишь пять. Журнал Smithsonian рассказал, почему.

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Первое из пяти массовых вымираний произошло примерно 445 млн лет назад: оно провело черту между ордовикским и силурийским периодами, когда рыбы, суша и растения были сравнительно новым явлением. Специалисты предполагают, что вулканические извержения быстро изменили глобальный климат и уровни кислорода. Второе вымирание проходило волнами между 359 и 372 млн лет назад в Девонском периоде. Они серьезно затронули подводные рифы, и ученые до сих пор не могут сказать, в чем была их причина.

Худшей катастрофой называют Массовое пермское вымирание 252 млн лет назад. Мощнейшие вулканические выбросы привели к ускоренному глобальному потеплению, окислению океанов, падению уровней кислорода и другим последствиям. Катаклизм уничтожил 80% видов в океанах и более 70% позвоночных сухопутных животных. Пермское вымирание также сотрясло популяцию протоприматов, благодаря чему триасовый период стал «эпохой рептилий». А 201 млн лет назад и они пали жертвой вымирания, открыв дорогу динозаврам юрского периода.

Наконец, последим из пяти вымираний стало падение легендарного астероида, который за считанные часы разрушил биологическое разнообразие Земли. От этой катастрофы пострадали не только динозавры, но и млекопитающие, птицы, ящерицы и многие другие группы, сейчас считающиеся «выжившими».

Каждое из пяти массовых вымираний получило свой статус из-за масштабов разрушений: палеонтологи не зря зафиксировали исчезновение целых групп живых организмов. Несмотря на это, в науке не существует стандартного определения того, что можно назвать массовым вымиранием.

Скорее всего, их число возрастет по мере того, как растет наше понимание доисторических времен — мы знаем недостаточно, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Некоторые организмы попадают в категорию выживших, но возвращаются в биосферу миллионы лет. Постепенно эксперты выяснят временные рамки и соберут достаточно информации, чтобы распределить катастрофы, прежде считавшиеся массовыми вымираниями, в категории менее масштабных бедствий.

В то же время, события, которые мы считаем массовыми, на самом деле могут быть локализованы каким-то одним регионам. Научная работа, опубликованная ранее в 2024 году, утверждает, что Земля могла пройти до 16 массовых вымираний за прошедшие 541 млн лет — на это указывает вулканическая активность и астероиды. Число катастроф в этой работе заметно выше, потому что дефиниция массового вымирания другая: внезапное вымирание до 40% известных видов, чьи ископаемы останки мы нашли.