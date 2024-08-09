Генетический анализ указал на прародину кобр

Биологи из Университета Канзаса (США) установили прародину кобр. В исследовании применили генетический анализ.

Считалось, что надсемейство Elapoidea, включающее кобр, коралловых змей и мамб, возникло в Африке. В Танзании была найдена окаменелость чешуйчатой змеи эпохи олигоцена (33,9-23 млн лет назад), что подтверждало эту гипотезу.

В ходе нового исследования ученые провели генетический анализ и анализ окаменелостей из других регионов. Результаты показали, что прародиной кобр, а также змей из родственного надсемейства Colubroidea является Азия.

Ученые пояснили, что впервые смогли собрать исчерпывающие генетические данные об этой группе и создали эволюционное древо жизни. Они изучили 3128 участков генома 65 видов Elapoidea, а также данные о 434 других видах. Затем виды нанесли на карту, чтобы оценить их историческое географическое распространение.

Оказалось, что самые ранние предки Elapoidea появились в Азии между 28,94 и 45,92 миллионами лет назад, а Colubroidea появились 31,13-48,81 миллиона лет назад. Но их окаменелости не сохранились, возможно, из-за климатических условий региона.

Ученые добавили, что змеи покинули Азию и перебрались в Африку 37,5-24,4 млн лет назад, а затем их потомки несколькими волнами расселились по Европе, Австралазии и обеим Америкам. В настоящее время на планете насчитывается 700 видов змей. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, сообщает Royal Society Open Science.

Ранее биологи раскрыли пути расселения тараканов. Их прародиной оказалась Юго-Восточная Азия.