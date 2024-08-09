Менеджер паролей 1Password на Mac оказался уязвим перед хакерами

Разработчики менеджера паролей 1Password предупредили, что уязвимость в их программе позволяет злоумышленникам украсть содержимое хранилищ всех пользователей Mac, использующих версии до 8.10.36.

© Ferra.ru

Хранилища 1Password позволяют пользователям сохранять пароли для разных аккаунтов и делиться ими с другими пользователями. По данным разработчиков, около 150 тысяч компаний и миллионы индивидуальных пользователей используют 1Password, но точное число затронутых уязвимостью пользователей неизвестно.

На данный момент не было обнаружено конкретных случаев использования уязвимости, но риск увеличивается с течением времени, поэтому рекомендуется своевременно устанавливать обновления. Чтобы использовать уязвимость, злоумышленнику необходимо разработать эксплойт и установить программу на компьютер жертвы, которая будет запускать 1Password на Mac. Добиться этого мошенники могут с помощью социальной инженерии (психологического воздействия) или иных методов.