Грузовой корабль «Прогресс МС-28» состыковали с переходным отсеком. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

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«Переходный отсек входит в состав космической головной части, обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию его командного интерфейса в бортовую систему управления ракеты», — напомнили в госкорпорации.

В июле «Роскосмос» сообщил, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» доставлен в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний на герметичность.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-28» будет запущена к Международной космической станции (МКС) 15 августа.