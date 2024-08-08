Компания Apple будет требовать с пользователей деньги за доступ к нейросетям

Компания Apple может потребовать с пользователей до $20 в месяц за доступ к функциям системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков Counterpoint Research.

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Эксперты считают, что подписка на различные функции Apple Intelligence может стоить от $10 до $20 в месяц (около 865 и 1,7 тыс. руб.). Таким образом Apple намерена стимулировать рост своего и так прибыльного направления по продаже ПО и подписок, доход от которого в прошлом квартале составил $24,2 млрд.

Предполагается, что некоторые функции искусственного интеллекта могут быть доступны бесплатно, тогда как для доступа ко всем опциям придется покупать подписку. Также компания может предложить новым пользователям доступ ко всем функциям на ограниченный срок, после чего для доступа к Apple Intelligence придется оплачивать подписку.

Какой именно путь выберет Apple, неизвестно. Пока что некоторые функции Apple Intelligence доступны разработчикам, которые записались в список ожидания и тестируют бета-версию iOS 18.