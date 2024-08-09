Назван новый способ согреть Марс

В США учёные предложили новый способ охлаждения Марса за счёт естественного парникового эффекта. При этом предложенный способ «бюджетнее» по сравнению со всеми существующими идеями. Исследователи из Чикагского университета написали работу для научного журнала Science Advances.

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Марс считается планетой, потенциально пригодной для жизни, однако там нет воды и слишком низкая температура — около 60 градусов по Цельсию ниже ноля. Для нагрева потребуется насытить атмосферу Красной планеты металлическими частицами, которые необходимо выбрасывать со скоростью 30 литров в секунду. Это позволит создать естественный парниковый эффект: металлические частицы будут улавливать солнечное тепло и рассеивать его по поверхности Марса.

По мнению доцента геофизических наук Чикагского университета Эдвина Кайта, этот способ потребует колоссальных объёмов материала, но другие идеи предполагают существенно большие энергозатраты и финансирование. Кайт заявил, что предложенный им и его командой подход в 5 тысяч раз эффективнее ранее всего, что предлагалось ранее.