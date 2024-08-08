Количество сообщений о сбоях в работе YouTube в РФ превысило 31 тыс.

Мобильное приложение видеохостинга YouTube перестало воспроизводить видео с мобильных телефонов у части пользователей с операционными системами iOS и Android. Количество жалоб на сбои видеохостинга YouTube в России превысило 31 тыс., свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы (21% пользователей), Санкт-Петербурга (9%) и Краснодарского края (6%). Как убедился корреспондент ТАСС, при подключении смартфона к WiFi приложение перестает подгружать данные и видеозаписи, однако при отключении от WiFi у части пользователей приложение работает с перебоями.

Ранее видеохостинг начал открываться в компьютерной версии у части пользователей в браузере Safari. В браузере Google Chrome видеосервис прогружается с сильным замедлением.

YouTube 3 августа прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в компьютерной версии на территории России, а 8 августа он перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК в России. При этом мобильное приложение YouTube на Android продолжает работать.

О сбоях в работе YouTube в РФ

Сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.

"Ростелеком" ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу YouTube в стране. Российский провайдер также указал, что о вероятности возникновения технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube предупреждали еще 12 июля. В пресс-службе "Ростелекома" сообщали, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец видеохостинга YouTube), который с 2022 года не занимается расширением и обновлением в РФ оборудования, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала СВО YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.