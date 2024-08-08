Континенты Венеры оказались похожи на земные

Венеру называют «злым близнецом» Земли – эти планеты похожи по размеру и массе, но условия на их поверхности очень отличаются. На Земле возникла благоприятная среда для развития жизни. Венера же покрыта облаками ядовитого газа, на ней идут кислотные дожди, а температура достигает сотен градусов Цельсия.

© Мир 24

Одним из важных отличий Венеры от Земли является отсутствие тектоники плит. При этом о древней геологической истории этой планеты практически ничего не известно. Древнейшие участки поверхности Венеры, обширные плато тессеры, по-видимому, имеют некоторые тектонические особенности. Но ученые не могут сказать, как они сформировались.

Новое исследование показало, что тессеры возникли в результате тех же процессов, которые миллиарды лет назад происходили на Земле. Это открытие удивило ученых.

«Мы не ожидали, что Венера, с ее палящей температурой поверхности 460 градусов Цельсия и отсутствием тектоники плит, будет обладать такими сложными геологическими особенностями», – отметил автор научной работы, геолог Фабио Капитанио из Университета Монаша в Австралии.

Земная кора обладает сложной структурой. Она разделена на части, которые трутся и проскальзывают одна под другую, а также медленно перестраиваются. Самые древние участки земной коры – кратоны. Считается, что они образовались первыми, пробиваясь вверх сквозь расплавленные недра Земли и затвердевая. На данный момент идентифицированы 35 таких объектов.

Австралийские ученые исследовали крупнейшее плато Венеры Иштар Терра. С помощью компьютерного моделирования они воссоздали историю его формирования. Результаты показали, что тессеры сформировались так же, как и кратоны, поднимаясь из расплавленных недр Венеры.

«Особенности, которые мы обнаружили на Венере, поразительно похожи на ранние континенты Земли, что позволяет предположить, что динамика прошлого Венеры, возможно, была более схожей с Земной, чем считалось ранее», – отметили ученые.

Исследование также помогло лучше понять развитие планет. Очевидно, Венера и Земля разошлись на пути эволюции уже после формирования кратонов, а не до этого, сообщает Nature Geoscience.

Ранее планетологи объяснили отсутствие воды на Венере. Это связано с повышенной утечкой атомов водорода.