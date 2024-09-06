Сколько галактик существует во вселенной?

Млечный путь — лишь одна песчинка во вселенной, где находится бесчисленное множество галактик. Но если бы нам пришлось сделать догадку, то сколько всего галактик существует во вселенной? Портал livescience.com попытался найти ответ.

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Астрономам тяжело ответить на этот вопрос, т.к. даже наши самые мощные телескопы могут видеть лишь малую, наблюдаемую часть вселенной. То есть, ту, чей свет прошел достаточно длинный путь, чтобы дойти до Земли. Возраст вселенной составляет 13.8 млрд лет, однако наблюдаемые регионы простираются более чем на 13.8 млрд световых лет во всех направлениях. Космос постоянно расширяется, а свет начал свое путешествие раньше, когда вселенная была меньше.

На данный момент, размеры наблюдаемой вселенной составляют приблизительно 46 млрд световых лет. И это несоизмеримо меньше, чем размеры вселенной в целом — мы видим лишь максимум 3%.

Помимо этого, есть и другая проблема. Галактик так много, что мы можем лишь примерно подсчитать их количество на основании тех регионов вселенной, что доступны для наблюдения. И даже здесь важно учитывать нюансы. Например, что именно можно считать галактикой? Есть те, чья масса в десятки раз превышает массу нашей галактики, и те, что в десятки раз меньше, вплоть до карликовых.

Рано или поздно ученым придется установить минимальный порог массы галактик для того, чтобы хоть примерно прикинуть их количество. Так, если поставить гипотетическую планку в миллион солнечных масс, то среднее число галактик во вселенной, от ее зарождения до сегодняшнего дня, составит от 1 до 2 триллионов. Но, опять же, это результат по итогам работы космических телескопов, которые находятся в пределах нашей Солнечной системы. Их поле зрения тоже ограничено.

Но не все потеряно: космический аппарат New Horizons все-таки смог сделать качественные снимки, которые не испорчены помехами из нашей системы. Исследование 2021 года измерило объем света, излучаемый разными регионами неба, и подсчитало, сколько галактик потребовалось бы для его генерации. Примерный прогноз гласит, что в наблюдаемой вселенной находятся от 100 до 200 млрд галактик.