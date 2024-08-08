В России вырос спрос на золотые смартфоны

Россияне все больше интересуются смартфонами в золотом цвете: спрос на них вырос на 150% в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако традиционные оттенки, такие как черный и синий, остаются лидерами продаж. В категории чехлов на смартфоны набирает популярность розовый цвет. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании «МегаФон».

В первом полугодии текущего года было продано в 2,5 раза больше смартфонов в золотом цвете, чем в январе-июне 2023 года. За ним следует белый цвет, который стал популярнее на 1,2 раза.

Черный цвет остается самым популярным, на него приходится более 51% проданных смартфонов. Следом идут синие (18%) и зеленые (10%). Серые смартфоны, напротив, теряют популярность, их покупали на 56% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Розовый цвет набирает популярность в категории умных часов и детских планшетов, а также становится лидером по приросту спроса среди чехлов на смартфоны. В январе-июне 2024 года аксессуар в этом цвете приобретали в 5,2 раза чаще, чем в первом полугодии 2023 года.

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Стоит отметить, что черный цвет смартфонов является лидером не только среди россиян, но и по всему миру. Однако иногда наступают периоды триумфа непопулярных цветов, как это было с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 2022 году, когда модели в фиолетовом цвете стали лидерами продаж в США.