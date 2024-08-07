Apple раскритиковала поисковик от Microsoft

Представители Apple в ходе судебного слушания по делу Google объяснили, почему на iPhone не появился поисковик Microsoft. С материалами дела ознакомилось издание The Verge.

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В начале августа федеральный суд округа Колумбия признал корпорацию Google монополистом на рынке поисковых систем. Оказалось, что в ходе судебного процесса судья, в том числе, опросил представителей Apple, которой Google платит за установку своего поисковика в iPhone по умолчанию.

Судья Амит Мехта спросил вице-президента Apple Эдди Кью, почему Apple не стала устанавливать поисковик Bing от Microsoft в качестве основной поисковой системы в iPhone. В ответ Эдди Кью заявил, что у Google просто нет альтернативы.

«Я не верю, что в мире есть цена, которую Microsoft могла бы нам предложить за это», — заметил Кью, таким образом раскритиковав Bing.

В ходе судебного процесса также выяснилось, на каких условиях Apple согласилась выбрать Google в качестве основного поисковика. Оказалось, что Google выплачивает партнеру процент от своего чистого дохода от рекламы, который в 2022 году составил 20 миллиардов долларов. Уточняется, что Google заинтересована в партнерстве, поэтому продлевала контракт несколько раз.

Ранее журналисты издания iMore заявили, что признание Google монополистом может навредить ее сделке с Apple. По прогнозу специалистов, в будущем при настройке нового iPhone пользователю самому придется выбрать подходящую поисковую систему.