Свечение спутников Starlink усилилось

Новые спутники SpaceX Starlink Direct to Cell (DTC) оказались значительно ярче уже выведенных на орбиту моделей. Соответствующее исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

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По словам ученого из Международного астрономического союза (IAU) Энтони Маллама, SpaceX еще не применяла к новым спутникам методы, которые позволяют снизить свечение. Из-за этого они оказались почти в пять раз ярче, чем прошлые модели. В январе о высокой яркости спутников заявлял старший менеджер SpaceX Кейт Тайс.

Специалисты SpaceX начали принудительно снижать яркость отражения солнечного света от своих спутников в 2020 году — после того, как астрономы пожаловались, что Starlink мешает их наблюдениям. Как правило, на спутники наносят зеркальную диэлектрическую поверхность и регулируют шасси аппарата. Это позволяет снизить яркость свечения примерно в 10 раз.

Однако даже когда SpaceX применит эти меры к DTC, новый спутники все равно будут в 2,6 раза ярче предыдущих модификаций. По словам Маллама, несмотря на эту проблему, спутники DTC движутся с большей видимой скоростью и большую часть времени находятся в тени Земли. «Я бы назвал это компромиссом», — отметил в разговоре с изданием Space.com консультант компании Dark Sky Consulting Джон Барентайн.

В конце мая корпорация SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок, проведенный через спутники Starlink и технологию Direct to Cell (DTC). По словам представителей компании, в будущем видеосвязь через спутники будет доступна пользователям обычных устройств.