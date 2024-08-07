Cоздатели видеоплатформы NUUM рассказали о массовом притоке авторов
Количество загружаемых видео на платформу NUUM увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении с среднемесячным значением. Об этом сообщила генеральный директор платформы Наталья Братчикова.
В компании отметили, что рост числа загружаемых видео свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности пользователей платформы.
За последние две недели авторы загрузили более 200 тыс. единиц контента в разных категориях.
В основном это были видео, посвященные играм, музыке, юмору, животным, а также видеоблоги.
Самыми просматриваемыми категориями за две недели стали видео, связанные с юмором, животными и музыкой.
«Мы фиксируем рост пользовательской активности по всем категориям, который показывает интерес авторов и зрителей к тестированию новых видеоплатформ. Самой приоритетной задачей для нас остается работа над улучшением продуктового функционала платформы, а также предоставление удобной системы монетизации авторского контента с небольшим порогом входа для начинающих блогеров», — сказала Наталья Братчикова.