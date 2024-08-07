Cоздатели видеоплатформы NUUM рассказали о массовом притоке авторов

Количество загружаемых видео на платформу NUUM увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении с среднемесячным значением. Об этом сообщила генеральный директор платформы Наталья Братчикова.

© Газета.Ru

В компании отметили, что рост числа загружаемых видео свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности пользователей платформы.

За последние две недели авторы загрузили более 200 тыс. единиц контента в разных категориях.

В основном это были видео, посвященные играм, музыке, юмору, животным, а также видеоблоги.

Самыми просматриваемыми категориями за две недели стали видео, связанные с юмором, животными и музыкой.