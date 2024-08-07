Эксперт предположил, когда в РФ восстановят работу YouTube

С конца июля YouTube на ПК стал работать с перебоями, но ситуация может улучшиться. Ведущий аналитик издания Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в ближайшие дни Ютуб заработает в привычном режиме.

В Сети некоторые пользователи утверждают, что видеохостинг уже работает без проблем.

Эльдар Муртазин

«Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята. Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации».

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Дмитрий Горелкин заявил, что YouTube не будут принудительно блокировать на территории России.