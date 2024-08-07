В Китае нашли следы самого маленького динозавра

Следы, возможно, самого маленького динозавра в мире нашли в северо-западной китайской провинции Ганьсу. Цепочку из пяти окаменелых отпечатков лап размером примерно от 1 до 3 см обнаружили после сильного дождя на территории Государственного геологического парка динозавров "Люцзяся" работники местного музея.

Об этом сообщает сайт администрации округа Юнцзин, где расположен геопарк.

"Подобные следы ранее находили в бассейне реки Сычуань, а также в провинции Шаньдун (Восточный Китай) и в Республике Корея", - напомнил доцент Китайского университета наук о земле (Пекин) Син Лида.

По его мнению, последняя находка предполагает более широкое распространение этих ящеров в течение одного и того же периода, что важно для изучения геологического возраста и разнообразия динозавров в этих регионах. Ученый считает, что изучение следов "открывает новый взгляд на миниатюризацию динозавров, что является ключевым шагом на пути эволюции птиц".

С конца 1990-х годов в округе Юнцзин было обнаружено более 2 тыс. следов динозавров, наряду с окаменевшими отпечатками лап водоплавающих птиц. Наиболее ранние отпечатки были оставлены в мягкой прибрежной глине динозаврами не менее чем девяти видов, обитавших в этих местах около 100 млн лет назад. Среди них были и наиболее крупные отпечатки лап длиной около 1,5 м. Как полагают ученые, сам динозавр, оставивший такие следы, был более 20 м в длину и весил около 50 тонн.

Здесь же были раскопаны и останки "самого толстого" динозавра в Китае, получившего у китайских палеонтологов название "Желтого речного дракона Люцзяся".