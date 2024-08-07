Умные часы вызвали стресс среди сердечников

Умные часы спровоцировали стресс среди пациентов с болезнями сердца. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA).

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Специалисты Медицинской школы Университета Северной Каролины (США) выяснили, что умные часы и прочие медицинские гаджеты дают недостаточно данных о состоянии сердечно-сосудистой системы. В этом случае гаджеты могут вызывать повышенное беспокойство и стресс.

Ученые опросили 172 различных пациентов, имеющих проблемы с сердцем. Часть из них владела умными часами для диагностики заболевания. Оказалось, что люди, которые пользуются носимыми устройствами, чаще остальных испытывали повышенный стресс относительно своего состояния.

По словам одного из автора исследований, доктора Линдси Росман, смарт-часы дают недостаточно данных о здоровье и предоставляют их без контекста.

«Психологическое различие заключалось в сильной озабоченности своими симптомами и неудовлетворенности текущим лечением сердечно-сосудистых заболеваний», — заметила Росман.

Также в материале говорится, что пользователи носимых гаджетов, чтобы получить ответы на вопросы о совем состоянии, гораздо чаще использовали неформальные ресурсы здравоохранения. По словам Линдси Росман, очень часто часы могут лишь напоминать пациентам, что они имеют проблемы со здоровьем, не предоставляя новой и ценной информации.

Ранее стало известно, что с января по июнь 2024 года в России резко выросли продажи умных часов. Главным драйвером роста продаж оказалось снижение средней цены такого гаджета.