В Китае обнаружили огромный катафалк возрастом около 1 тыс. лет

Огромная погребальная повозка обнаружена китайскими археологами при раскопках парного захоронения близ города Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР. Фрагменты катафалка длиной около 7 м и шириной более 2 м относятся к периоду династии Ляо (907-1125), сообщает новостной портал jintai zixun.

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Часть повозки полностью разрушилась, однако хорошо сохранились многие украшавшие ее железные фрагменты, в том числе со следами позолоты.

"Одна из двух гробниц совершенно особенная, поскольку рядом с ней найдена такая большая повозка", - считает директор музея округа Кайлу Ма Хай.

Во второй гробнице, сообщил он, было обнаружено более трех десятков различных артефактов, в том числе серебряные и медные украшения, позолоченные медные колокольчики. Изучение катафалка и самих гробниц, отметил ученый, поможет в наших представлениях об уникальных погребальных обрядах династии Ляо.

Древнее государство Ляо было создано киданями. Некоторые ученые считают, что именно от народа киданей и происходит русское название современной страны Китай.